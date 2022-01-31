تونس.. توقيف 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار وضبط قطع تعود للحقبة الرومانية
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أفادت وسائل الإعلام التونسية يوم الاثنين بأن قوات الأمن تمكنت من القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبطت في حوزتهم لقى أثرية تعود للحقبة الرومانية.
وقالت إذعة "شمس أف أم" إن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحفوز تمكنوا من إيقاف 3 أشخاص كانوا بصدد التنقيب عن الآثار بمنطقة الحوفية التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.
وأضافت أن الأمن حجز آلة متطورة لكشف المعادن، وقطعا أثرية تعود حسب المعطيات الأولية إلى الحقبة الرومانية.
ومن المنتظر أن يتم عرض القطع الأثرية على مختص في الآثار لتحديد قيمتها وحقبتها التاريخية.
المصدر: إذعة "شمس أف أم"
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