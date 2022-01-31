تركيا تدين الهجمات على أبو ظبي وتعلن تضامنها مع السعودية والإمارات

دان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "بشدة" الهجمات على أبو ظبي، مؤكدا "أننا ضد أي تصرفات وأنشطة إرهابية ونتضامن مع الإمارات والمملكة السعودية".

وقال أوغلو في مؤتمر صحافي: " ننتقد بشدة هجمات الحوثيين على الإمارات ونحن ضد أي تنظيم إرهابي وأي نشاط إرهابي ونحن نتضامن مع الإمارات والسعودية"، مشددا على "أننا ندعم الحل السلمي في كل المنطقة باليمن وسوريا وغيرها ونحن نقف إلى جانب الدول الشقيقة من أجل السلام".

وأشار إلى أنه " كان يوجد بعض الجمود في العلاقات مع بعض الدول الشقيقة لكن لم تكن مشاكل ثنائية ونحن الآن بدأنا تطوير العلاقات مع مصر والإمارات".

المصدر: TRT