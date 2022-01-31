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بعد قصف سوريا.. الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

بعد قصف سوريا.. الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية
AP Hassan Ammar
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أكدت قناة "الجديد" أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، طلب من وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، "إدانة الخرق الإسرائيلي وتقديم شكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص".

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وبحسب الإعلام السوري واللبناني، فقد "عمد العدو الإسرائيلي فجر اليوم إلى قصف مراكز في محيط العاصمة السورية دمشق، مستخدما الأجواء اللبنانية منطلقا لصواريخ طائراته".

كما أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانا أعلنت فيه أنه "بتاريخ اليوم، الساعة 3:00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولا حتى ضهر البيدر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 3:10 من فوق البحر قبالة خلدة"، لافتة إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: RT + "الجديد" 

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