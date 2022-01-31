عقيلة صالح: تأخير إقلاع طائرة النواب من مطار معيتيقة "عمل يمس الأمن القومي"

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب، من مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد، هو عمل "بفعل فاعل ويمس الأمن القومي ووحدة البلاد".

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وقال عقيلة صالح في إطار الحديث عن تأخير لإقلاع طائرة بعض النواب لحضور جلسة اليوم الاثنين في طبرق: "لم تكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة.. ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق".

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن طائرة تقل أكثر من 50 نائبا حصلت على إذن للإقلاع من طرابلس إلى طبرق بعد ساعات من التأخير، مشيرة إلى أن مجلس النواب من المنتظر أن يعقد جلسة الاثنين لبحث قضيتي إعادة تشكيل الحكومة وتنظيم الانتخابات العامة في البلاد والتي أجلت إلى أجل غير مسمى بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر المنصرم.

المصدر: RT