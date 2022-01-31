 
مباشر

الأمن الوطني العراقي يعلن مقتل نائب "والي بغداد" في تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

الأمن الوطني العراقي يعلن مقتل نائب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sagf

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل نائب "والي بغداد" في تنظيم "داعش" بضربة جوية.

إقرأ المزيد
العراق.. مقتل 3 لبنانيين منتسبين لـ
العراق.. مقتل 3 لبنانيين منتسبين لـ"داعش" في ديالى

وذكرت في بيان صحفي، أن "جهاز الأمن الوطني أكد مقتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال الضربة الجوية الأخيرة على أوكار داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

الأمن الوطني العراقي يعلن مقتل نائب
RT

وأضافت: "تعرفنا على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال والمكنى (شيخ سيف) بعد إجراء الفحص الطبي ( DNA) لجثته".


المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا