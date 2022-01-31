 
مباشر

سوريا.. ضبط كميات من المخدرات قرب الحدود الأردنية معدة للتهريب

أخبار العالم العربي

سوريا.. ضبط كميات من المخدرات قرب الحدود الأردنية معدة للتهريب
AP SANA
الحدود السورية الأردنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sag5

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجهات المختصة في درعا ضبطت اليوم الاثنين كميات من الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار.

إقرأ المزيد
الأردن.. مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب مخدرات
الأردن.. مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب مخدرات

وفي وقت سابق، أحبطت أجهزة الأمن الأردنية، محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين.

هذا وكانت الجهات المختصة في درعا أحبطت في 20 يناير الجاري عملية تهريب كميات من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

المصدر: "سانا" + "عمون"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا