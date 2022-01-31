سوريا.. ضبط كميات من المخدرات قرب الحدود الأردنية معدة للتهريب

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجهات المختصة في درعا ضبطت اليوم الاثنين كميات من الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار.

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وفي وقت سابق، أحبطت أجهزة الأمن الأردنية، محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين.

هذا وكانت الجهات المختصة في درعا أحبطت في 20 يناير الجاري عملية تهريب كميات من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

المصدر: "سانا" + "عمون"