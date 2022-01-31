مصر.. فيديو يكشف عن الحريق المروع في محيط مسجد الحسين

كشف فيديو نشرته وسائل الإعلام المصرية عن تصاعد ألسنة اللهب من جراء حريق هائل نشب في عمارة الأوقاف بمحيط مسجد الإمام الحسين القريب من وسط القاهرة.

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وأطلق أهالي المنطقة استغاثات للسيطرة على النيران وسط جهود لمكافحة ألسنة اللهب التي اندلعت بسبب "انفجار أنبوبة بوتجاز" حسب أحد قاطني المنطقة.

وقال شهود عيان إن هناك بعض المواطنين أصيبوا باختناقات وإن النيران حاصرت عددا من سكان المنطقة وخاصة العقار السكني الذي اندلعت فيه النيران فيما عانقت النيران سماء المنطقة وتجرى حاليا محاولات إخمادها واستعانت الحماية المدنية بالقاهرة، بسلم هيدروليكي في محاولة منها لإنقاذ الأهالي العالقين بسبب النيران.

المصدر: القاهرة 24