السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 3669 حالة تم تسجيلها يوم أمس.

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وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (4211) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (5162) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (640,353) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Gwignh3CtE — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 31, 2022

وأضافت: "تم تسجيل 5162 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 640,353 حالة".

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس، تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 3 حالات وفاة.

المصدر: RT