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وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق

وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق

أخبار العالم العربي

وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق
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أفادت وكالة سانا السورية بوصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.

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