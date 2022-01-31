وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق
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أفادت وكالة سانا السورية بوصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.
من استقبال وزير الخارجية والمغتربين #فيصل_المقداد لوزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مطار دمشق الدولي.#العالم_سوريةpic.twitter.com/NVqGkD8BSQ— قناة العالم سورية (@ALALAMSYRIAA) January 31, 2022
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