وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق

من استقبال وزير الخارجية والمغتربين #فيصل_المقداد لوزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مطار دمشق الدولي.#العالم_سوريةpic.twitter.com/NVqGkD8BSQ