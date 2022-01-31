القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

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واعتقلت القوات الإسرائيلية، عددا من المواطنين، في سلفيت، جنين، رام الله وأريحا.

كما اعتقلت عددا من الفلسطنيين أيضا، خلال اقتحامها بلدات في محافظة الخليل، والقدس، وبيت عنان.

بدوره أفاد موقع "عرب 48"، بأن المستوطنين هاجموا في ساعات متأخرة من الليل، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس، ما أدى إلى تكسير نوافذ وزجاج بعضها.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت منذ منتصف ديسمبر الماضي بشكل غير مسبوق، ضد الأهالي وممتلكاتهم خاصة في منطقتي شمال وجنوب نابلس.

المصدر: عرب 48