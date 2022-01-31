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وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق

"نوصيهم بالابتعاد عن كيل التهم".. طهران ترد على وزير خارجية المغرب

أخبار العالم العربي

Legion-Media
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علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين على تصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دان فيها ما وصفه بـ"التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول الخليجية.

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وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "وزير الخارجية المغربي يعرف أن تدخلات بلده في بعض البلدان تسببت بتوترات في تلك المنطقة ونوصيهم بالابتعاد عن كيل التهم".

وأضاف: "الكثير من مشاكلهم يأتي بسبب إصرار بعض مسؤوليهم على التطبيع مع إسرائيل".

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه جدد خطيب زاده إدانة إيران لعملية التطبيع مع إسرائيل، محذرا الدول المنخرطة فيها من أنها "ستكون أول ضحايا" الدولة العبرية، التي وصفها بأنها "الكيان المحتل المبني على أساس الإرهاب وخلق التوترات ونظام الفصل العنصري الوحيد في العالم".

المصدر: RT

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