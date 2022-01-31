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الشرطة السودانية: وفاة متظاهر وإصابة عشرات العناصر الأمنية في احتجاجات الأحد

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الشرطة السودانية: وفاة متظاهر وإصابة عشرات العناصر الأمنية في احتجاجات الأحد
Legion-Media
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 أكدت شرطة السودان وفاة متظاهر وإصابة العشرات من عناصر الأمن خلال الاشتباكات وأعمال الشغب التي شابت بعض المسيرات الاحتجاجية في البلاد أمس الأحد.

وقالت رئاسة الشرطة في بيان لها إن بعض الولايات شهدت "وقفات ومواكب سلمية محدودة وتفرقت دون تعامل الشرطة معها"، فيما شهدت ولاية الخرطوم مسيرات ومواكب بعدد من المحليات، حيث قام المتظاهرون "باقتحام القسم الأوسط أم درمان وإتلاف النوافذ والزجاج والأثاثات ومبردات مياه الشرب بالقسم".

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وأضاف البيان أن قوات الشرطة "استخدمت الغاز المسيل للدموع وتمكنت من السيطرة على الموقف".

وتابع البيان أن الشرطة تعاملت أيضا مع "مواكب محلية الخرطوم خاصة منطقة موقف شروني حتى إنتهاء المواكب"، مشيرا إلى أنه "قد توفي أحد المتظاهرين وتعرض ضابط شرطة برتبة النقيب لبتر كف اليد من المفصل"، إضافة إلى إصابة 62 من منسوبي الشرطة و7 من المتظاهرين، فيما "تم القبض على 56 من مثيري الشغب".

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان مقتل متظاهر على يد قوات الأمن خلال مشاركته في احتجاجات في الخرطوم، مشيرة إلى أنه أصيب إصابة قاتلة "في الصدر".

وبمقتل هذا الشاب البالغ 27 عاما، ارتفع إلى 79 عدد ضحايا قمع الاحتجاجات في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وفق لجنة الأطباء.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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