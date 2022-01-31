دمشق: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لغارة إسرائيلية استهدفت محيط دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري أن طائرات إسرائيلية نفذت فجر اليوم عدوانا برشقات صاروخية من اتجاه رياق شرق بيروت على نقاط في محيط دمشق.

ونقلت مراسلتنا عن المصدر: حوالي الساعة 3،05 من فجر اليوم، نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.