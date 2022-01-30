هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي أنباء تعليق الملاحة الجوية في البلاد

نفت هيئة الطيران المدني الإماراتية الأنباء عن تعليق حركة الملاحة الجوية بعد إسقاط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

وقالت الهيئة في بيان لها إن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".

#عاجل_وام |

الهيئة العامة للطيران المدني: الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي و لا يوجد تأثير على الرحلات و المطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته #ميليشيا_الحوثي_الإرهابية على الدولة. pic.twitter.com/VaXpKHn8KT — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 30, 2022

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أخبارا تفيد بـ"توقف كامل لحركة الملاحة الجوية فوق مطار أبو ظبي بالعاصمة الإماراتية".

تغير وجهة طائره القادمه من مومباي الى ابو ظبي بعد خروج مطار ابو ظبي من الخدمه 🚀🚀#الإمارات_غير_آمنةpic.twitter.com/jHkJwyw4te — Asaad Karaja (@AsaadAs76128108) January 30, 2022

المصدر: "وام" + RT