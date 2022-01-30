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هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي أنباء تعليق الملاحة الجوية في البلاد

أخبار العالم العربي

هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي أنباء تعليق الملاحة الجوية في البلاد
Gettyimages.ru
طائرة في مطار إماراتي
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نفت هيئة الطيران المدني الإماراتية الأنباء عن تعليق حركة الملاحة الجوية بعد إسقاط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

وقالت الهيئة في بيان لها إن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أخبارا تفيد بـ"توقف كامل لحركة الملاحة الجوية فوق مطار أبو ظبي بالعاصمة الإماراتية".

المصدر: "وام" + RT

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