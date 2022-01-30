مصر.. العثور على جثتي شقيقين ماتا مسمومين في منزلهما بالقليوبية
Legion-Media Zoonar/Marko Beric
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عثر أهالي منطقة الشدية بمحافظة القليوبية على جثتي شقيقين داخل منزلهما، تشير التحريات الأولية إلى أنهما تناولا مادة سامة أدت لوفاتهما.
والشقيقان هما محمد بنداري 18 عاما، وطارق 22 عاما، وأشارت التحريات إلى أن شقيقهما الأكبر تعرض للتسمم منذ أسبوع وتم نقله لأحد المستشفيات وتم شفاؤه.
المصدر: "القاهرة 24"
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