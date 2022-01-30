غزة.. هروب موقوف أمني خطر من سجن الأمن الداخلي في القطاع (صورة)

أعلنت السلطات الأمنية في قطاع غزة عن هروب الموقوف الأمني الخطير عبد الكريم شعبان عبد الكريم أبو عودة، من سجن الأمن الداخلي.

وأصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة تعميما للصيادين بضرورة عدم التعاطي مع عبد الكريم أبو عودة لشبهة أمنية خطيرة.

وقالت: "على من يتعرف عليه الإبلاغ فورا وسيتم تخصيص مكافئة مالية لمن يُبلغ عن المجرم وسيعقاب كل من يتعاون ويتعاطى معه في اختفائه".

وانتشر عناصر الشرطة الفلسطينية على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

هروب عبد الكريم شعبان أبو عودة مسئول قسامي من سجون حماس في غزة / متهم بالخيانة والتجسس وتسليم مخطط انفاق حماس لاسرائيل.

اعلنت داخلية حماس عن مكافأة مالية تقدر بـ 200 ألف دولار لمن يبلغ عن المجرم الهارب أبوعودة.

غير معروف هل استطاع الخروج من غزة نحو اسرائيل او باقي فيها. pic.twitter.com/c2aU8IemkC — DR. Abdal-hakim-Wadi الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي (@AbdalhakimWadi) January 30, 2022

وقالت وسائل إعلام إن أبو عودة عميل لإسرائيل وبات معروفا في القطاع بجاسوس إسرائيل، وكان سابقا ينتمي إلى كتائب القسام، وكلفته تل أبيب بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن أهمية عبد الكريم شعبان تكمن في كونه متهما بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث كشف العديد من أنفاق حركة حماس للجيش الإسرائيلي، ما مكن تل أبيب من مهاجمة تلك الأنفاق وتصفية العديد من عناصر الحركة.

وأفاد بأن اسم أبو عودة برز في فيديو نشره القيادي في كتائب القسام باسل صالحية عام 2021، قال إن أبو عودة، يعد أحد عملاء إسرائيل برفقة مروان عيسى، حيث مكنا إسرائيل من حفر أنفاق داخل القطاع.

المصدر: وسائل إعلام