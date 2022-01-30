مصر.. اندلاع حريق كبير بمحيط مسجد الإمام الحسين في القاهرة (فيديو)
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نشب حريق ضخم بمحيط مسجد الإمام الحسين بمنطقة المشهد الحسيني بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما هرعت سيارات الإطفاء للسيطرة عليه.
وتلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق بجوار المسجد، وتم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده.
وأظهرت لقطات متداولة حجم الحريق وارتفاع ألسنة اللهب في الموقع.
المصدر: "القاهرة 24" + RT
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