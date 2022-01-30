سرقة عشرات الأسلحة من قطارات الشحن في لوس أنجلوس

أعلنت السلطات الأمريكية أن عشرات المسدسات والبنادق كانت بين المسروقات التي نهبها لصوص سطوا على قطارات للشحن في مدينة لوس أنجلوس منذ شهور.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص في الصيف الماضي كانوا يحملون مسدسات جديدة من عيار 22.

وقال مسؤولون بالشرطة إن آثار الأسلحة كشفت أنها جاءت من مجموعة من 36 مسدسا تم الإبلاغ عن فقدانها أثناء شحنها بالقطار إلى تينيسي.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشتبه بهم قوله إن الأسلحة جاءت من قطارات شحن في ساحات السكك الحديدية في لينكولن هايتس في لوس أنجلوس، حيث تم الإبلاغ عن سرقات واسعة النطاق.

وبعد ذلك بوقت قصير، ألقت شرطة لوس أنجلوس ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم حاملين بنادق صيد منهوبة.

وذكرت الصحيفة أنه تم تحديد هذه الأسلحة على أنها جزء من شحنة مفقودة مكونة من 46 بندقية.

واكتسبت سرقات البضائع اهتماما وطنيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عرضت محطات تلفزيون محلية صورا لآلاف الصناديق المهملة من عبوات مسروقة تغطي المسارات في محطات قطارات الشحن.

ولم يتم ذكر الأسلحة المسروقة عندما قاد الحاكم غافين نيوسوم مؤخرا عملية تطهير لحرم السكك الحديدية ووعد بتنسيق حكومي لتعقب اللصوص.

المصدر: أ ب