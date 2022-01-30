الدفاع الروسية: إصابة جندي سوري بقصف شنته "جبهة النصرة" بإدلب
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أعلن اللواء البحري أوليغ جورافليوف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا، إصابة جندي سوري بقصف شنته جماعة "جبهة النصرة " الإرهابية في إدلب.
وقال جورافليف إن أحد العسكريين السوريين أصيب بجروح نتيجة قصف جماعة "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب.
وسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية عملية قصف واحدة في منطقة وقف التصعيد بإدلب، من مواقع جماعة "جبهة النصرة".
كما أصيب جندي سوري في عملية قنص نفذها إرهابيون على موقع للقوات الحكومية السورية في منطقة الروايزة.
المصدر: "نوفوستي"
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