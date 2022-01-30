لجان المقاومة الفلسطينية تصدر بيانا حول زيارة الرئيس الإسرائيلي للإمارات

أصدر المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين مساء يوم الأحد بيانا انتقد فيه زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للإمارات.

وقالت لجان المقاومة في بيان "إن استقبال الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني طعنة للشعب الفلسطيني ولتاريخ الأمة المجيد".

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وأضافت أن استقبال الرئيس الإسرائيلي خطيئة كبيرة وشرعنة وتشجيع لكيان العدو الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن تل أبيب تستغل هذه الزيارات التطبيعية لنيل الشرعية لاغتصابه الظالم لأرض فلسطين.

ودعت لجان المقاومة الشعوب العربية والإسلامية بإعلاء صوتها الرافض للتطبيع الذي يمثل خيانة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الأقصى المبارك.

ووصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.

وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وعقيلته ميخال بالمطار، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان له أن الطائرة التي أقلت هرتسوغ، مرت عبر الأجواء السعودية.

المصدر: RT + وكالات