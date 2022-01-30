مصر.. كشف ملابسات احتجاز حداد وتصويره عاريا في الدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات وقوع حداد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية في فخ طليقة شقيقه عندما دعاها لممارسة الرذيلة معه مقابل مبلغ مالي.
وأفاد موقع "صدى البلد" المصري بأن السيدة أظهرت موافقتها، وأبلغت شقيق طليقها وزوجها الحالي بما اتفقت عليه مع الحداد، فاتفقوا ثلاثتهم عليه، وكسروا باب شقته ودخلوا عليهما وصوروهما عاريان، وسرقوا بعض المنقولات من شقته، وأجبروه على التوقيع علي إيصالات أمانة.
وذكر أن الحداد توجه إلى مركز الشرطة وأبلغ بالواقعة، وعند القبض على المشكو في حقهم أقروا بتفاصيل ما حدث.
واعترف المجني عليه في محضر الشرطة أنه اتفق مع المدعوة الشيماء وهي طليقة شقيقه، على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي، وأن تحضر له في شقته، وقت عدم وجود زوجته وأولاده.
وبعد حضورها فوجئ بكل من شقيقه طليق الشيماء وصديقه (زوجها الحالي)، وكسروا باب الشقة، وقيدوه بالحبال، وصوروه عاريا وأجبروه التوقيع على عدة إيصالات أمانة، وسرقة بعض محتويات الشقة ومبلغ 10 آلاف جنيه وإحداث ما به من إصابات، باستخدام سكاكين كانت بأيديهم.
وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض على المشكو في حقهم، وبسؤال شقيق المجني عليه في محضر الشرطة، أقر بالجريمة.
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري
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