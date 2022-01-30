مصر.. كشف ملابسات احتجاز حداد وتصويره عاريا في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات وقوع حداد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية في فخ طليقة شقيقه عندما دعاها لممارسة الرذيلة ‏معه مقابل مبلغ مالي.

وأفاد موقع "صدى البلد" المصري بأن السيدة أظهرت موافقتها، وأبلغت شقيق طليقها وزوجها الحالي بما اتفقت عليه مع ‏‏الحداد، فاتفقوا ثلاثتهم عليه، وكسروا باب شقته ودخلوا عليهما وصوروهما عاريان، وسرقوا ‏بعض المنقولات من شقته، وأجبروه على التوقيع علي إيصالات أمانة.

وذكر أن الحداد توجه إلى مركز الشرطة وأبلغ ‏بالواقعة، وعند القبض على المشكو في حقهم أقروا بتفاصيل ما حدث.‏

واعترف المجني عليه في محضر الشرطة أنه اتفق مع المدعوة الشيماء وهي طليقة ‏شقيقه، على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي، وأن تحضر له في شقته، وقت عدم وجود ‏زوجته وأولاده.

وبعد حضورها فوجئ بكل من شقيقه طليق الشيماء وصديقه (زوجها ‏الحالي)، وكسروا باب الشقة، وقيدوه بالحبال، وصوروه عاريا وأجبروه التوقيع على عدة ‏إيصالات أمانة، وسرقة بعض محتويات الشقة ومبلغ 10 آلاف جنيه وإحداث ما به من إصابات، ‏باستخدام سكاكين كانت بأيديهم.‏

وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض ‏على المشكو في حقهم، وبسؤال شقيق المجني عليه في محضر الشرطة، أقر بالجريمة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري