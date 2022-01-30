ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية جنوبي العراق ويوقع إصابات (فيديو)

في مشهد غير مألوف في العراق، بثت كاميرات مراقبة إحدى المدارس الابتدائية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، مقطع فيديو لثور اقتحم مدرسة.

وأظهر الفيديو الثور وهو يقتحم المدرسة ويهاجم التلاميذ، كما أظهر تعرضه لأحد المعلمين أو حارس المدرسة بطريقة عنيفة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حدوث إصابات في صفوف التلاميذ.



المصدر: RT