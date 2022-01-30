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القوات العراقية تقتل ستة عناصر من "داعش" بضربة جوية (فيديو)

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تقتل ستة عناصر من
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الأحد، مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "بتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث قتلوا جميعا".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم".

من جهته أكد الخبير الأمني المقرب من الأجهزة الاستخبارية فاضل أبو رغيف لـRT، أن "الاستخبارات العسكرية بدأت بمراقبة هذه المجموعة منذ خمسة أيام، وعندما حددت نقطة تواجدهم، رفعت المعلومات لقيادة العمليات المشتركة التي نفذت العملية".

المصدر: RT

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