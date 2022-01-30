أمين الجامعة العربية: نتابع بدقة كافة عناصر الأداء الإيراني في الإقليم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اللجنة المشكلة من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، تتابع بدقة شديدة الأداء الإيراني في الإقليم بكافة عناصره.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن "اللجنة تقدم تقريرا إلى المجلس الوزاري مرتين في العام"، موضحا أنها "تعد مشروع قرار وتستصدره، فضلا عن إصدارها مشروع قرار مواز عن المجلس الوزاري".

وأضاف: "أحيانا بعض الأطراف وأعضاء اللجنة يقدمون تقارير كاملة توزع على أعضاء الجامعة ويخطر أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بها، لتوزيع المستندات على أعضاء الأمم المتحدة، وهناك جهد يبذل من قبل الرصد والإدانة وكشف المواقف وتوزيعها وإطلاع المجتمع الدولي عليها منذ 6 سنوات وحتى الآن".

وعن زيارة مسؤولين إيرانيين إلى العراق، أكد أبو الغيط، أن "الوزراء العرب والجامعة العربية حريصة على ألا تبدو وكأنها تتدخل في شأن دولة عضو من أعضائها".

وأوضح: "رصد الأداء الإيراني يتم من خلال لجنة معنية، ولا يمكننا القول لدولة كاملة العضوية لديها رئيسها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها أفعلوا هذا أو لا تفعلوا ذاك".

المصدر: "الشروق" المصرية