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ليبيا.. المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته لوضع الأطر القانونية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية - فيديو

أخبار العالم العربي

ليبيا.. المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته لوضع الأطر القانونية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية - فيديو
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اللجنة الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي
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تواصل اللجنة المشكلة لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الليبية عقد اجتماعاتها الدورية في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأكد نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي في بيان نشر على "فيسبوك": "استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي".

وأضاف: "القانون سيمهد لعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، ويصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتى عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية".

وشارك في الاجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية إبراهيم ابوخزام، عبر الفيديو، والذي "أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عملا تاريخيا يساهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي".

وشدد أبو خزام، على أن "نجاح اللجنة سيساهم في حل الأزمة السياسية في البلاد".

المصدر: "سبوتنيك" + المجلس الرئاسي الليبي "فيسبوك"

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