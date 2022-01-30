بغداد توضح سبب عدم مشاركة وزير خارجيتها إلى جانب نظرائه العرب في اجتماع الكويت

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إصابة وزيرها فؤاد حسين بفيروس كورونا.

وذكرت في بيان صحفي: "نقلت بعض وكالات الأنباء عدم مشاركة الوزير في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في الجامعة العربية والمنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وأضافت، "أن الوضع الصحي للوزير جيد وهو يتماثل للشفاء بإذن الله، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل".

ولم توضح الوزارة في بيانها، إذا ما كان الوزير سيشارك أم لا.

المصدر: RT