تشييع عسكري جزائري قتل في اشتباكات مع إرهابيين على الحدود والرئيس تبون يبرق معزيا (فيديو)

شيعت عصر يوم أمس السبت، جنازة العريف المتعاقد نسيم بن عليوة بمسقط رأسه في تاميلية بلديية الأمير عبد القادر ولاية جيجل، في الجزائر.

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وحضرت مراسم الجنازة السلطات العسكرية والمدنية بالولاية وعدد كبير من عائلة الفقيد البالغ من العمر 26 سنة وأصدقائه.

وقد لقي عسكريان مصرعهما جراء اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل كل من الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم.

وأسفرت عملية الشريط الحدودي على القضاء على إرهابيين واسترجاع رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وبعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ببرقية في وفاة الملازم والعريف، قال فيها: "بقلب محتسب وصابر، تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم، والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الحدود الوطنية. بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة..على إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إلى عائلتي الفقيدين، وإلى أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله عز ّوجلّ أن يتغمدهما برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

المصدر: "النهار" الجزائرية