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تونس.. ابنة راشد الغنوشي ترفع دعوى ضد قيادية في حزب "التيار الديمقراطي"

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تونس.. ابنة راشد الغنوشي ترفع دعوى ضد قيادية في حزب
Sputnik
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أعلنت سمية الغنوشي ابنة رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي رفع دعوى قضائية ضد النائبة سامية عبو التي اتهمتها بـ"استيراد مادة الحليب من بلجيكا مستفيدة من دعم الدولة".

وأرجعت سمية الغنوشي قرار رفع الدعوى إلى تصريحات القيادية في حزب "التيار الديمقراطي" التي اتهمتها بـ"استيراد مادة الحليب من بلجيكا مستفيدة من دعم الدولة، بعد تدمير منظومة الحليب من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزير التجارة في حكومته"، حسب قولها.

وكتبت سمية على صفحتها في موقع "فيسبوك": "نظرا لإدمان المدعوة سامية عبو الكذب البواح والافتراء والدجل، فقد كلفت اليوم فريقا من المحامين برفع قضية ضدها في الثلب والإدعاء بالباطل"

وتابغت "التجارة ليست عيبا لكني لم أمارسها يوما لا أنا ولا أحد من أشقائي، وأتحدى هذه الكاذبة الكذوب أن تسوق قرينةً وحيدة على إفكها وافترائها".

المصدر: نسمة+فيسبوك

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