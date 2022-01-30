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الإعلام العبري: أول اجتماع بين إسرائيل والأردن والإمارات بشأن اتفاق "إعلان النوايا"

أخبار العالم العربي

الإعلام العبري: أول اجتماع بين إسرائيل والأردن والإمارات بشأن اتفاق
AP Ariel Schalit
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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول اتفاق "إعلان النوايا" الذي أبرمته الدولة العبرية مع الأردن والإمارات بشأن إنتاج مشروع الطاقة المتجددة في المملكة الهاشمية.

وأكدت إذاعة الجيش، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي والمعروف باسم "الكهرباء مقابل المياه" بات في طور التطبيق، مشيرة إلى أن فرق العمل الإسرائيلي والإماراتي وأردني عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الفائت.

ووفقا للإذاعة، حددت فرق العمل خلال الاجتماع أن كلا من الدول الثلاث سيعد بحلول منتصف العام الجاري خطة مفصلة بشأن هذا المشروع.

وأشارت الإذاعة إلى أن الاتفاق يقضي بتصدير إسرائيل المياه إلى الأردن مقابل الطاقة الكهربائية، وذلك تحت رعاية الإمارات والولايات المتحدة.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي

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