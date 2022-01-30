الإعلام العبري: أول اجتماع بين إسرائيل والأردن والإمارات بشأن اتفاق "إعلان النوايا"

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول اتفاق "إعلان النوايا" الذي أبرمته الدولة العبرية مع الأردن والإمارات بشأن إنتاج مشروع الطاقة المتجددة في المملكة الهاشمية.

وأكدت إذاعة الجيش، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي والمعروف باسم "الكهرباء مقابل المياه" بات في طور التطبيق، مشيرة إلى أن فرق العمل الإسرائيلي والإماراتي وأردني عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الفائت.

הסכם "חשמל תמורת מים" בין ישראל וירדן יוצא לדרך: צוותי העבודה של המדינות המעורבות נפגשו לראשונה בשבוע שעבר, וקבעו כי עד אמצע 2022 כל מדינה תגבש תוכנית מפורטת | @MoriahAsraf עם הדיווח המלא ופרטי ההסכם שעליו פורסם לראשונה בגלי צה"ל >> https://t.co/LKvyHWEFQz@IKwellerpic.twitter.com/2zVjBMkrNs — גלצ (@GLZRadio) January 30, 2022

ووفقا للإذاعة، حددت فرق العمل خلال الاجتماع أن كلا من الدول الثلاث سيعد بحلول منتصف العام الجاري خطة مفصلة بشأن هذا المشروع.

وأشارت الإذاعة إلى أن الاتفاق يقضي بتصدير إسرائيل المياه إلى الأردن مقابل الطاقة الكهربائية، وذلك تحت رعاية الإمارات والولايات المتحدة.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي