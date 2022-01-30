وسائل إعلام تتداول فيديو انفجار عبوة ناسفة بسيارة رئيس "المجلس المحلي" في راجو بعفرين السورية
AP Lefteris Pitarakis
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أفادت مواقع إخبارية سورية بانفجار عبوة ناسفة بسيارة رئيس ما يسمى "المجلس المحلي" في ناحية راجو بمقاطعة عفرين السورية بريف حلب الشمالي، وسط أنباء متضاربة عن مقتله هو وابنه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يعود للتفجير وآثاره، يظهر تدمير السيارة مع وجود آثار للدماء.
#عفرين_راجو— وسيم ᗯᔕᕮᕮᙢ (@5th_Acount) January 30, 2022
إصابة رئيس المجلس المحلي #خليل_حاج_اوسو وابنه معه من الاغتيال
وأنباء عن مقتل إبنه الوحيد وهو طفل لايتجاوز الخامسة عشر pic.twitter.com/ztmqyqJmoW
المصدر: "RT + "hawarnews
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