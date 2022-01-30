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وسائل إعلام تتداول فيديو انفجار عبوة ناسفة بسيارة رئيس "المجلس المحلي" في راجو بعفرين السورية

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام تتداول فيديو انفجار عبوة ناسفة بسيارة رئيس
AP Lefteris Pitarakis
عفرين، سوريا
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أفادت مواقع إخبارية سورية بانفجار عبوة ناسفة بسيارة رئيس ما يسمى "المجلس المحلي" في ناحية راجو بمقاطعة عفرين السورية بريف حلب الشمالي، وسط أنباء متضاربة عن مقتله هو وابنه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يعود للتفجير وآثاره، يظهر تدمير السيارة مع وجود آثار للدماء.

المصدر: "RT + "hawarnews

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