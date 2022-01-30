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حمد بن جاسم يكشف عن موقف بالكواليس بين الشيخ سعد العبدالله والقذافي وعن كلام جارح بحق الأخير(فيديو)

أخبار العالم العربي

حمد بن جاسم يكشف عن موقف بالكواليس بين الشيخ سعد العبدالله والقذافي وعن كلام جارح بحق الأخير(فيديو)
AP STR
رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
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كشف رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن موقف في الكواليس حصل بين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، أمير الكويت الراحل، والزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

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وفي مقطع من مقابلة مع صحيفة "القبس" الكويتية تحدث فيها عن الغزو العراقي للبلد الخليجي، قال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن "الشيخ سعد رفض مصافحة القذافي جالسا وطلب منه الوقوف، ليقف الزعيم الليبي السابق ويسلم عليه".

وأشار حمد بن جاسم إلى أن عبد الرحمن العتيقي، وزير المالية والنفط الكويتي الراحل، وجه انتقادا لاذعا وكلاما جارحا للقذافي وقال له: "أنت تتكلم من ساعة، وأنا بلدي محتل"، كما أكد بن جاسم أن العتيقي قال للزعيم الليبي الراحل كلام لا يريد قوله في المقابلة.

المصدر: "القبس"

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