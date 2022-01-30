تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإطلاق النار قرب نابلس

تعرضت مركبة عسكرية إسرائيلية لإطلاق النار الليلة الماضية بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.

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وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم، إلا أنه تم رصد ثلاث طلقات نارية في الإطار البديل للمركبة.

وأشار إلى أن قوات من الجيش تقوم بمطاردة منفذي الهجوم، وهو ثالث حادث إطلاق نار يقع في الضفة خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية