العراق.. دائرة الإقامة في أربيل تنفي تعليق منح تأشيرات الدخول للسوريين

نفت دائرة الإقامة في أربيل بكردستان العراق أنباء تعليق منح تأشيرات دخول الإقليم للمواطنين السوريين، مؤكدة استمرار منحها وفقا للتعليمات السابقة.

وقال مدير عام دائرة الإقامة العقيد كامل البرزنجي، إن "ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين السوريين غير صحيح"، موضحا أن "منح تأشيرات الدخول مستمر، وفي حال صدور قرار جديد ستعلن وزارة الداخلية في كردستان العراق عن القرار وعن أسباب صدوره".

وانتشرت أنباء حول إيقاف منح سمات الدخول لحاملي جوازات السفر السورية، عقب هجوم مسلحي تنظيم "داعش" على سجن "غويران" بالحسكة في سوريا.

ويحق للسوريين دخول أراضي كردستان العراق والإقامة لمدة شهر بموجب تأشيرة تمنح بعد طلب مسبق.

المصدر: "رووداو"