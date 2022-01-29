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الداخلية الأردنية: 144% نسبة إشغال السجون بالمملكة

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الداخلية الأردنية: 144% نسبة إشغال السجون بالمملكة
AP
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أشار وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة تبلغ 13288 نزيلا، فيما نسبة الإشغال بلغت 144%.

وبين الفراية في رده على سؤال للنائب غازي الذنيبات، أن "العدد الفعلي الموجود في مراكز الإصلاح لغاية صباح يوم الأحد 5/ 12/ 2021 يبلغ 19140 نزيلا، وبنسبة إشغال تبلغ 144%".

المصدر: "خبرني" الأردني

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