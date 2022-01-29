الأردن.. فيديو طريف متداول لسيخ شاورما ثلجي!

أظهر فيديو متداول في الأردن مجموعة من الأشخاص يصنعون قالبا ثلجيا على شكل سيخ شاورما في إحدى مناطق العاصمة عمان خلال المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة.

وشهد الأردن منخفضا جويا خلال الأيام الماضية صاحبه تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات بدءا من 700 متر.

المصدر: موقع "خبرني"