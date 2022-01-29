مقتل 12 شخصا وإصابة 11 بحادث سير وسط المكسيك

لقي 12 شخصا حتفهم، وأصيب 11 آخرون انقلبت حافلتهم على طريق سريع قرب مدينة لاجوس دي مورينو وسط المكسيك.

وقالت وكالة خدمات الطوارئ على "تويتر" من ولاية خاليسكو إن جثث سبعة من القتلى ما زالت داخل الحافلة.

وظهرت في لقطات للحادث نشرتها وكالة خدمات الطوارئ سيارة فان كبيرة سوداء وقد استقرت على جانبها في أخدود عميق محاذ للطريق السريع.

المصدر: وكالات