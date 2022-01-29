شكري: موقف القاهرة ثابت ويرفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ثبات موقف بلاده الرافض لأي تدخلات في شؤون الدول العربية، ومساندة القاهرة أمن واستقرار دول الخليج باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري.

وأكد سامح شكري خلال اللقاء الذي عقده مع الشيخ أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي على العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والكويت والشعبين، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتي البلدين بالدفع قدما بمسارها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن شكري تطرق إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة بالتوازي مع مواصلة تطبيق برنامج جذري للإصلاح الاقتصادي، ومن ثم أهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية.

كما ثمن وزير الخارجية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر.

وأعرب عن تقديره لما تلقاه الجالية المصرية من رعاية من دولة الكويت وقيادتها مثنيا على دور هذه الجالية كجسر للتواصل بين البلدين والشعبين.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى التحديات الراهنة وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبين، بما في ذلك الوضع في لبنان، ومتابعة وتنسيق الجهود العربية ذات الصلة.

المصدر: الخارجية المصرية