تونس.. توقيف 4 رجال أمن بينهم رئيسا مركزي أمن بتهمة السلب

أوقفت السلطات التونسية 4 من رجال الأمن بينهم رئيسا مركزي أمن بشبهة تورطهم في سلب تاجر مبلغ 60 ألف دينار وسط مدينة المنستير.

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وذكرت وسائل إعلام تونسية أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية، احتفظوا بالمشتبه بهم يوم الجمعة.

ونقلت تلك الوسائل عن محاضر البحث أن التاجر قدم شكوى قال فيها إنه كان بحوزته مبلغ 60 ألف دينار في سيارته التي كان يستقلها معه ابنيه الصغيرين، وأضاف أنه اتفق مع "وسيط" لتسليمه المبلغ لشراء عقار.

وأوضح التاجر أنه "وعند وصوله إلى مكان قليل الحركة خلف قصر "سقانص" بالمنستير، حسبما دله الوسيط، وجد في طريقه أربعة أمنيين بينهم رئيسا مركزين وتظاهروا بتفتيش السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة الشاطئ بعد تهديده بمسدس، وقاموا بتعنيفه على مرأى من ابنيه قبل الاستيلاء على المبلغ ومغادرة المكان.

وجاء في الأبحاث التي أجريت حول القضية أنه تم الاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة، كما أن "الوسيط" اعترف باستدراج الشاكي إلى مكان خال.

المصدر: وسائل إعلام تونسية