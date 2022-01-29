مصادر لـRT: اعتقال أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي

أفادت مصادر عراقية، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي.

وقالت المصادر لـRT، إن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على أكرم القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة".

إقرأ المزيد

وأضافت، أن "القيسي أودع في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".

المصدر: RT