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مصادر لـRT: اعتقال أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: اعتقال أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي
Legion-Media ZUMA
مطار بغداد الدولي في العراق - أرشيف
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أفادت مصادر عراقية، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي.

وقالت المصادر لـRT، إن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على أكرم القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة".

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وأضافت، أن "القيسي أودع في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".

المصدر: RT

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