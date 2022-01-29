السعودية.. اختتام فعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3" (صور)

اختتمت يوم السبت فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي 3" الذي استضافته السعودية في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية بمشاركة قوات أمنية مجهزة من بلدان المجلس.

وانطلقت فعاليات التمرين في 15 يناير 2022 تنفيذا لقرار وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما حققه التمرين من نجاحات في نسختيه الأولى في البحرين والثانية في الإمارات وبحضور وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي وكبار القيادات الأمنية بدول المجلس.

وركزت فعاليات التمرين على تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على أحدث الأنظمة الأمنية المتقدمة والنظريات القتالية في مختلف الظروف.

وطبقت القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين والقدرة على مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة بكل كفاءة وإتقان.

ويهدف التمرين التعبوي الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي 3" إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الإستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج.

ونشر وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف تغريدة على "تويتر" قال فيها: "مع ختام التمرين التعبوي المشترك في بقيق الذي أظهر الجاهزية والتكاملية التي تعزز منظومة أمننا الخليجي، أشكر إخواني أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون على حضورهم، وأثمن جهودهم وتعاونهم في تحقيق تطلعات قادتنا، وآمال شعوبنا".

مع ختام التمرين التعبوي المشترك في بقيق الذي أظهر الجاهزية والتكاملية التي تعزز منظومة أمننا الخليجي، أشكر إخواني أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون على حضورهم، وأثمّن جهودهم وتعاونهم في تحقيق تطلعات قادتنا، وآمال شعوبنا،،، pic.twitter.com/ewHQBrCEwc — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) January 29, 2022

المصدر: وكالات