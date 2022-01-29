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الطيران المدني العراقي: لم يصلنا أي إشعار من الخطوط الكويتية

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الطيران المدني العراقي: لم يصلنا أي إشعار من الخطوط الكويتية
Gettyimages.ru
الطيران المدني في العراق: لم يصلنا أي إشعار من الخطوط الكويتية بإيقاف رحلاتها
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أكدت سلطة الطيران المدني في العراق يوم السبت عدم تلقيها أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف الدولي وبواقع رحلة أو رحلتين أسبوعيا.

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وأضاف جهاد الديوان أنه لا توجد لديها رحلات لباقي مطارات العراق ومنها مطار بغداد الدولي.

وصرح بأن سلطة الطيران لم يصلها حتى الآن أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق.

ولفت إلى أن أي قرار بإيقاف الرحلات وتحت أي ظرف من حق شركات الطيران.

وأعلنت الخطوط الكويتية في وقت سابق إيقاف رحلاتها إلى العراق بشكل مؤقت.

وقالت في بيان عبر حسابها على "تويتر": "تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتا، بناء علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

وأضافت: "سيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن شاكرين لكم تفهمكم و تعاونكم".

المصدر: وكالات

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