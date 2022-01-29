 
مباشر

العراق.. صحة ذي قار تصدر بيانا عن وفاة مصاب بـ"أوميكرون"

أخبار العالم العربي

العراق.. صحة ذي قار تصدر بيانا عن وفاة مصاب بـ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa1s

نفت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية اليوم السبت وفاة مصاب بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور سعدي الماجد إنه "لم يتم تسجيل حالة وفاة لمصاب بمتحور أوميكرون في المحافظة"، مشيراً الى أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي روجت عن وفاة مصاب في المحافظة بهذا المتحور".
ودعا إلى "ضرورة توخي الدقة والأمانة في نقل المعلومة" .

إقرأ المزيد
"الصحة العالمية": نهاية "محتملة" لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد "أوميكرون"

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا