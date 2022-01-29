العراق.. صحة ذي قار تصدر بيانا عن وفاة مصاب بـ"أوميكرون"

نفت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية اليوم السبت وفاة مصاب بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور سعدي الماجد إنه "لم يتم تسجيل حالة وفاة لمصاب بمتحور أوميكرون في المحافظة"، مشيراً الى أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي روجت عن وفاة مصاب في المحافظة بهذا المتحور".

ودعا إلى "ضرورة توخي الدقة والأمانة في نقل المعلومة" .

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المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)