بعد كسر حاجز الألفي إصابة بكورونا.. الصحة المصرية: جاهزون لكل السيناريوهات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الصحة المصرية، إن مصر جاهزة لكل السيناريوهات للتصدي لكورونا، وذلك بعد تسجيلها 2007 إصابات جديدة بالفيروس لأول مرة منذ ظهور الجائحة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن وضع فيروس كورونا تحت السيطرة، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس إلا أن الاحتياج لدخول المستشفيات ليس كبيرا، حيث إن معدلات التردد على المستشفيات ما زالت في الحدود الآمنة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT