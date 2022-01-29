RT تحصل على مشاهد جديدة لاستسلام عناصر من تنظيم "داعش" في سجن الصناعة بالحسكة

حصلت RT على مقطع فيديو جديد وثق عملية استسلام عناصر من تنظيم "داعش" في سجن الصناعة بالحسكة.

والخميس، أقرت "قوات سوريا الديمقراطية" بأن عشرات العناصر من تنظيم "داعش" لا يزالون يتحصنون في أجزاء من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، رغم إعلانها يوم الأربعاء استعادة السيطرة عليه بالكامل.

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وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") ذات الغالبية الكردية والمدعومة من التحالف الدولي، في بيان أصدرته الخميس أنها أطلقت "حملة تمشيط دقيقة ومسح أمني وعسكري" في مهاجع السجن التي تحصن فيها "الدواعش" الذين هاجموا السجن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت "قسد" إلى أن قواتها خلال هذه العملية كشفت عن "جيوب إرهابية مموهة" ضمن المهاجع الشمالية للسجن، حيث لا يزال عدد من "الدواعش" يقدر عددهم بما بين 60 و90 شخصا يتحصنون ويحاولون "الحفاظ على مسافة للاشتباك".

وشهد سجن الثانوية الصناعة في مدينة الحسكة اشتباكات عنيفة بين "قسد" وقوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" من جانب و"داعش" من جانب آخر، بعد أن هاجمت خلايا "داعشية" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

واستقدمت "قسد" في الأيام الأخيرة تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة "الدواعش" الذين تحصنوا داخل السجن ومحيطه، وتسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة.

ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.

المصدر: RT