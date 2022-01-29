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الأردن يسجل 100 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوعين

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل 100 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوعين
Globallookpress
أرشيف
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لامس عدد إصابات فيروس كورونا في الأردن حاجز 1.2 مليون، حيث ارتفع عدد الإصابات المسجلة حتى مساء اليوم السبت بحسب الإيجاز الرسمي لوزارة الصحة إلى 1.972 مليون إصابة.

وحسب رصد موقع "خبرني" سجلت المملكة 100 ألف إصابة بالفيروس في نحو أسبوعين.

ويشهد الأردن ارتفاعا كبيرا بإصابات فيروس كورونا والفحوص الإيجابية في الأيام الماضية مع دخول المملكة موجة رابعة من الفيروس بفعل متحور "أوميكرون".

المصدر: "خبرني"

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