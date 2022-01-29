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الرئيس الجزائري يتلقى دعوة من نظيره الفرنسي

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يتلقى دعوة من نظيره الفرنسي
Globallookpress
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بحثا فيها آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق فيها الطرفان إلى العلاقات الثنائية، وبالمناسبة جدّد الرئيس الفرنسي الدعوة، للسيد الرئيس، لحضور القمة الإفريقية الأوروبية، التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل. كما بحث الرئيسان، خلال هذا الاتصال، آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين".

المصدر: RT

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