الديوان الملكي الأردني يهنئ الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الـ 60

هنأ الديوان الملكي الأردني الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الـ 60 والذي يصادف يوم غد الأحد، ونشر بهذه المناسبة صورته الجديدة.

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وجاء في بيان نشره الديوان عبر حسابه على "تويتر": "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا. وبهذه المناسبة، ننشر صورة جديدة لجلالته، مهنئين الأسرة الأردنية وضارعين إلى الله أن يحفظ قيادتنا الهاشمية".

المصدر: "عمون"