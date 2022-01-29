"سانا": أجواء احتفالية بمنطقة الكسوة بريف دمشق إيذانا ببدء عملية التسوية الشاملة (صور)
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أفادت وكالة "سانا" بأن منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي، والبلدات المحيطة بها شهدت اليوم السبت أجواء احتفالية إيذانا ببدء عملية التسوية الشاملة.
والتسوية التي طرحتها الحكومة السورية في عدة محافظات تشمل المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية.
المصدر: "سانا"
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