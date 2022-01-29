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إحاطة من السفارة السعودية إلى رعاياها في المغرب

أخبار العالم العربي

إحاطة من السفارة السعودية إلى رعاياها في المغرب
Globallookpress Panoramic / Source: Keystone Press Agency
العلم السعودي
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أحاطت السفارة السعودية لدى الرباط، جميع المواطنين السعوديين، بموعد إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت السفارة السعودية لدى المغرب "تنويها"، قالت فيه: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية إحاطة جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي بالمغرب، ولمواكبة عملية تطبيق هذا القرار".

وأضافت السفارة: "تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخادها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا".

المصدر: RT

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