قيادي سابق بحزب العدالة والتنمية يتهم اسرائيل باختفاء النحل في المغرب ويستشهد بما حصل في مصر (فيديو)

أثارت تصريحات المقرئ المغربي أبو زيد الإدريسي، تفاعلا وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إن "سبب اختفاء بعض طوائف النحل من المغرب هو التطبيع مع إسرائيل".

إقرأ المزيد

وفي تصريحات له عبر مقطع فيديو، قال المقرئ أبو زيد الإدريسي، وهو برلماني سابق باسم حزب "العدالة والتنمية" إن "سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل، على غرار ما حدث لمصر في اليوم الأول من التطبيع..لأنه الأكثر هشاشة في كل مجالات الفلاحة هو النحل، وأن أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات، ومنهم من طلب تفسيرا ومنهم من نفى صحة هذا الكلام.

على #الحكومة_المغربية وخاصة وزارة الزراعة التي طبعت مع #الاحتلال_الصهيوني ان تعطي جواب للمغاربة اين اختفى النحل؟وهل له علاقة مع التطبيع؟لان اول ماحدث في مصر لما طبعت مع هولاءالمجرمين هو اختفاء النحل جلبتم الخراب الى المغرب اختفاء النحل هو اختفاء المحاصيل الزراعية #التطبيع_خيانة — Layla Bensassi (@LaylaBe4) January 28, 2022

لا علاقة سي أبو زيد!

النحل حنا مواليه و عارفين اش واقع فيه!



إلقاء الكلام هكذا!

دون ربط منطقي و عقلاني و حجج يؤثر سلبا على مصداقية كلامكم ككل! فلا نستغرب سقوطكم المدوي على الساحة السياسية و الفكرية في المغرب! بل و في العالم بأكمله. pic.twitter.com/xPpoJeqMVB — 🇲🇦 عبد الله أيسار (@ayssarabdellah) January 27, 2022

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب في وقت سابق أن "اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق هو ظاهرة جديدة، وأن التحريات الأولية استبعدت أن يكون سببها مرض ما".

وأكد أن "النتائج الأولية للزيارات الميدانية المكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح البيطرية الإقليمية لحوالي 23.000 خلية نحل بمختلف العمالات والأقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من المناحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة"، مشيرا إلى إن هذه الظاهرة تعرف" بانهيار خلايا النحل، وقد لوحظت أيضا بدول أخرى بأوروبا وأمريكا وإفريقيا".

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية" + RT